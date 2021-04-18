ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У низці областей України завтра можливі заморозки

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 14:58
У низці областей України завтра можливі заморозки Фото: в Україні прогнозують заморозки (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Синоптики попередили низку областей України про можливі заморозки. Нічні заморозки прогнозують 19 квітня.

Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.

За даними синоптиків, вночі 19 квітня заморозки на ґрунті до -3 градусів можливі у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Черкаській областях.

Через заморозки синоптики оголосили в цих областях жовтий рівень небезпечності.

На зображенні може бути: map та текст

Фото: в Україні прогнозують заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували до +15 градусів тепла. Однак у низці областей сьогодні можливі дощі.

Крім того, синоптики попереджали про заморозки та можливі лавини у Карпатах. У трьох західних областях оголосили 2 рівень сніголавинної небезпеки.

Додамо в Україну знову суне циклон, який принесе заморозки на більшість території, а також дощі на північ країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр заморозки
NEWS
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу