В рядах оккупантов резко возросло количество отказников, - перехват ГУР

После снятия ограничений на отбор в ряды Вооруженных сил РФ среди оккупантов резко возросло количество людей, отказавшихся воевать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой разговор оккупантов, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
"У меня от взвода осталось 11 человек. Должно быть 30. У нас батальон 320 человек, а нас - 52. Ну отказники, не только раненые и убитые. Отказников вал просто. Они когда открыли набор без всякого возраста, без медосмотров, сюда повалила одна шваль. Эта вся шваль убежала после первых двух обстрелов. Сейчас здесь остались одни ветераны и дети с характером", - рассказал оккупант.
В разговоре он также жалуется, что в рядах российских войск "нет ни одного крымчанина".
Напомним, ранее в ГУР рассказали, что граждане РФ, находящихся на территории оккупированного Крыма, отказываются подписывать или продлевать контракты с российским Минобороны.
Также мы писали, что российских контрактников, которые отказываются продолжать участие в войне с Украиной, содержат под стражей на оккупированной территории Луганской области.
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