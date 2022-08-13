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У лавах окупантів різко зросла кількість відмовників, - перехоплення ГУР

Фото: у лавах окупантів різко зросла кількість відмовників (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Після зняття обмежень на відбір до лав Збройних сил РФ серед окупантів різко зросла кількість людей, які відмовилися воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"У мене від взводу залишилося 11 осіб. Повинно бути 30. У нас батальйон 320 людей, а нас - 52. Ну відмовники, не тільки поранені і вбиті. Відмовників вал просто. Вони коли відкрили набір без всякого віку, без медоглядів, сюди повалила одна шваль. Ця вся шваль втекла після перших двох обстрілів. Зараз тут залишилися одні ветерани і діти з характером", - розповів окупант.

У розмові він також скаржиться, що в лавах російських військ "немає жодного кримчанина".

Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли, що громадяни РФ, які перебувають на території окупованого Криму, відмовляються підписувати або продовжувати контракти з російським Міноборони.

Також ми писали, що російських контрактників, які відмовляються продовжувати участь у війні з Україною, утримують під вартою на окупованій території Луганської області.

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