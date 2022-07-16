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После ряда взорванных складов с боеприпасами, оккупанты изменили тактику, - Гайдай

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Суббота 16 июля 2022 14:15
После ряда взорванных складов с боеприпасами, оккупанты изменили тактику, - Гайдай Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные прекратили хранить боеприпасы на складах из-за наших артиллеристов, которые успешно подрывают их.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, теперь оккупанты начали возить боеприпасы на передовую.

"Можем констатировать, что количество обстрелов значительно уменьшилось. Из-за уничтожения украинскими артиллеристами вражеских складов БК в тылу, россияне теперь работают "с колес" - то есть больше не хранят боеприпасы на складах, а сразу везут на фронт машинами. орки имеют усложненную логистику, которая идет нам на руку", - заявил Гайдай.

Глава Луганской ОГА отметил, что ранее оккупанты имели значительное преимущество в огневом воздействии, однако благодаря западному оружию сегодня наши бойцы успешно наверстали и стали сильнее.

"Высокоточные попадания по складам - это подтверждают", - добавил Гайдай.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, серьезные позитивные изменения на поле бои ожидаются уже до конца текущего года.

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