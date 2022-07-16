Після низки підірваних складів з боєприпасами, окупанти змінили тактику, - Гайдай

Російські військові припинили зберігати боєприпаси на складах через наших артилеристів, які успішно підривають їх.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, тепер окупанти почали возити боєприпаси одразу на передову.

"Можемо констатувати, що кількість обстрілів значно зменшилася. Через знищення українськими артилеристами ворожих складів БК в тилу, росіяни тепер працюють "з колес" - тобто більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на фронт машинами. орки мають ускладнену логістику, яка йде нам на руку", - заявив Гайдай.

Голова Луганської ОДА зауважив, що раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, однак завдяки західній зброї сьогодні наші бійці успішно надолужили та стали сильнішими.

"Високоточні влучання по складах - це підтверджують", - додав Гайдай.