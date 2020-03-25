Ряд ведущих клубов АПЛ выступили против участия "Ман Сити" в Лиге чемпионов

Восемь клубов из топ-10 английской Премьер-лиги (АПЛ) выступают против участия "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов в период рассмотрения апелляции. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, среди этих восьми клубов оказались "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Они обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Команды считают, что "горожане" потребуют отложить наказание, до тех пор пока CAS не примет окончательное решение, рассмотрение которого было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Лига чемпионов и Лига Европы нынешнего сезона были поставлены на паузу на стадии первых матчей 1/8 финала. Подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде одолели мадридский "Реал" со счетом 2:1.

УЕФА признал "Манчестер Сити" виновным в серьезных нарушениях правил финансового фэйр-плей и отстранил команду на два года от еврокубков со следующего сезона.

Сообщалось также, что клуб может быть наказан и английскими футбольными властями. Так, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.