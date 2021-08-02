Ряд поездов в Украине задерживаются из-за непогоды: список

На Западной Украине ряд поездов следует с опозданием. Задержка обусловлена последствиями непогоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.
"Внимание! Из-за погодных условий на Западной Украине (обрывами контактной сети) ряд поездов "Укрзализныци" идет с опозданием", - говорится в сообщении.
По информации перевозчика, задерживаются такие поезда:
Также, из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород, задерживаются поезда:
Кроме этого, безпересадковий вагон Вена-Киев из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии задержался по ст. Дебрецен на 5 часов 10 минут.
Напомним, вчера Украину накрыла непогода, в результате которой без света остались 529 населенных пунктов.
Добавим, что сегодня, 2 августа, большую часть Украины накроют дожди.