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Низка потягів в Україні затримуються через негоду: список

Автор: Марія Кучерявець

На Західній Україні низка потягів прямує із запізненням. Затримка зумовлена наслідками негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Увага! Через погодні умови на Західній Україні (обривами контактної мережі) низка поїздів "Укрзалізниці" прямує із запізненням", - йдеться у повідомленні.

За інформацією перевізника, затримуються такі потяги:

  • №244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
  • №44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);
  • №8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);
  • №34 Солотвино-Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №50 Трускавець-Київ (затримка склала 1 годину);
  • №81 Ужгород-Київ (затримка склала 50 хвилин);
  • №358 Рахів-Київ (затримка склала 50 хвилин);
  • №25 Ужгород-Одеса (затримка склала 40 хвилин).

Також, через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород, затримуються потяги:

  • №81 Харків-Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин);
  • №9 Київ-Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).

Крім цього, безпересадковий вагон Відень-Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався по ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.

Нагадаємо, вчора Україну накрила негода, в результаті якої без світла залишились 529 населених пунктів.

Додамо, що сьогодні, 2 серпня, більшу частину України накриють дощі.

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