Низка потягів в Україні затримуються через негоду: список

На Західній Україні низка потягів прямує із запізненням. Затримка зумовлена наслідками негоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
"Увага! Через погодні умови на Західній Україні (обривами контактної мережі) низка поїздів "Укрзалізниці" прямує із запізненням", - йдеться у повідомленні.
За інформацією перевізника, затримуються такі потяги:
Також, через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород, затримуються потяги:
Крім цього, безпересадковий вагон Відень-Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався по ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.
Нагадаємо, вчора Україну накрила негода, в результаті якої без світла залишились 529 населених пунктів.
Додамо, що сьогодні, 2 серпня, більшу частину України накриють дощі.