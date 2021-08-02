Жара и грозы: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 2 августа, большую часть Украины накроют дожди. Жара сохранится на части территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода по Украине

Ливни прогнозируют в западных, днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

В западных областях температура воздуха опустится до +23-25 градусов днем и +17-19 градусов ночью.

В то же время в центральных областях температура воздуха удержится на уровне +29-31 градусов днем. А ночью будет опускаться до +19-10 градусов.

В восточных и южных областях будет жарче. Там воздух прогреется до +32-36 градусов. Ночью прогнозируют +19-22 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается дождь с грозой. Однако жара сохранится - воздух прогреется до +29-31 градуса.