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Жара и грозы: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 08:00
Жара и грозы: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине ожидается жара и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сегодня, 2 августа, большую часть Украины накроют дожди. Жара сохранится на части территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

Ливни прогнозируют в западных, днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

В западных областях температура воздуха опустится до +23-25 градусов днем и +17-19 градусов ночью.

В то же время в центральных областях температура воздуха удержится на уровне +29-31 градусов днем. А ночью будет опускаться до +19-10 градусов.

В восточных и южных областях будет жарче. Там воздух прогреется до +32-36 градусов. Ночью прогнозируют +19-22 градусов.

Жара и грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается дождь с грозой. Однако жара сохранится - воздух прогреется до +29-31 градуса.

Жара и грозы: прогноз погоды на сегодня

в Киеве 2 августа ожидается гроза. В Киевской области днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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