Жара и грозы: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 2 августа, большую часть Украины накроют дожди. Жара сохранится на части территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода по Украине
Ливни прогнозируют в западных, днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
В западных областях температура воздуха опустится до +23-25 градусов днем и +17-19 градусов ночью.
В то же время в центральных областях температура воздуха удержится на уровне +29-31 градусов днем. А ночью будет опускаться до +19-10 градусов.
В восточных и южных областях будет жарче. Там воздух прогреется до +32-36 градусов. Ночью прогнозируют +19-22 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидается дождь с грозой. Однако жара сохранится - воздух прогреется до +29-31 градуса.
в Киеве 2 августа ожидается гроза. В Киевской области днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.