Ряд объединений украинцев в Латвии ведет антиукраинскую деятельность: назван полный список

В Латвии антиукраинские и пророссийски настроенные "украинские организации" действуют под видом проукраинских сил. Большинство из них входит в Объединение украинских обществ Латвии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Латвии.
"В Латвии до сих пор действуют антиукраинские и пророссийски направленные организации так называемых «украинцев», которые входят в Объединение украинских обществ Латвии во главе с Ириной Дукуле. Эта организация с 2014 года и по сей день не осудила российскую агрессию и, наоборот, стал рупором кремля в Латвии", - говорится в сообщении посольства.
Отмечается, что объединение уже исключено из состава Всемирного Конгресса украинцев (ВКУ), а руководители лишены статуса «Зарубежного украинца» за проведение пророссийской деятельности. В пророссийское объединение входят:
"Посольство Украины призывает правительственные структуры, муниципалитеты и неправительственные государственные организации Латвии не реагировать на обращения данных организаций. Эта структура может использоваться Россией для ведения провокационной деятельности в Латвии", - отметили в сообщении.
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