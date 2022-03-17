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Ряд об'єднань українців у Латвії веде антиукраїнську діяльність: названо повний список

Посольство України в Латвії (Фото: press.lv)
Автор: Константин Широкун

У Латвії антиукраїнські та проросійськи налаштовані "українські організації" діють під виглядом проукраїнських сил. Більшість з них входить в Об'єднання українських товариств Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Латвії.

"У Латвії досі діють антиукраїнські та проросійськи спрямовані організації так званих «українців», які входять в Об'єднання українських товариств Латвії на чолі з Іриною Дукуле. Ця організація з 2014 року і до цього дня не засудила російську агресію і, навпаки, став рупором кремля в Латвії", - йдеться в повідомленні посольства.

Зазначається, що об'єднання вже виключено зі складу Світового конгресу українців (СКУ), а керівники позбавлені статусу «закордонного українця» за проведення проросійської діяльності. В об'єднання входять проросійське:

  • Українське товариство "Ятрань", місто Вангажі (Кер. - Ірина Дукуле);
  • Українське культурно-просвітнє товариство "Явір", місто Екабпілс (Кер. - Володимир Демченко);
  • Український центр соціальних досліджень "Етнікос", місто Рига (Кер. – Наталія Лисогорова);
  • Українське культурно-просвітнє товариство "Дніпро", місто Рига (Кер. - Іван Наливайко);
  • Об'єднання українських жінок Латвії, місто Рига (Кер. – Ольга Вандиловская);
  • "Лієпайська українська громада "Світанок", місто Лієпая (Кер. - Лариса Давиденко);
  • Українське культурно-просвітницьке товариство "Водограй", місто Резекне (Кер. - Валентина Закачура).

"Посольство України закликає урядові структури, муніципалітети та неурядові державні організації Латвії не реагувати на звернення даних організацій. Ця структура може використовуватися Росією для ведення провокаційної діяльності в Латвії", - зазначили в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що диверсійні групи можуть потрапляти в Україну з боку Європи. Їх члени заїжджають в країну з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today.

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