Рябошапку заслушают на комитете Рады 18 октября

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в пятницу, 18 октября, заслушают информацию генерального прокурора Руслана Рябошапки по вопросу реформы прокуратуры. Об этом заявил председатель комитета Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

"О реформе прокуратуры у нас как раз в пятницу должна состояться встреча с генеральным прокурором. И мы бы хотели как раз с генпрокурором, лично задать ему вопросы, как будут происходить отбор, переаттестация, есть вопросы по толкованию определенных норм закона. Я надеюсь, что в пятницу мы получим ответы", - рассказал Монастырский.

По его словам, вчера, 15 октября, завершилось время для приема заявлений на переаттестацию прокуроров.

"Последняя свежайшая информация, что около 95% прокуроров подали заявления на переаттестацию. Это означает, что, возможно, подлежат увольнению около 5% прокуроров. А другие будут идти на аттестацию, проходить отбор, а также претендовать на следующие должности в прокуратуре. Но у наших членов комитета есть очень много вопросов", - добавил он.

Напомним, в начале октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры. Генпрокурор хочет ввести постоянную периодическую проверку добропорядочности прокуроров с привлечением представителей Национального антикоррупционного бюро Украины.