ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области

Новости » Политика    10.10.2019 - 12:44
Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Он проработал на должности 5 месяцев

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области Романа Токаря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Токарь был назначен на должность 2 мая 2019 года экс-генпрокурором Юрием Луценко.

"10 октября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности прокурора Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Токарь работал в областной прокуратуре 19 лет.

Напомним, ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областей.

В начале октября Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры. Он хочет ввести постоянную периодическую проверку добропорядочности прокуророров, к которой привлекли представителей из Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами. Аттестация будет проводиться соответствующими кадровыми комиссиями в три этапа.

НАПК намерено опубликовать декларации военных прокуроров Рябошапка назначил нового прокурора Одесской области
Новости Украины прокурорРуслан Рябошапка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь