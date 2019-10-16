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Рябошапку заслухають на комітеті Ради 18 жовтня

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У депутатів є запитання щодо перебігу реформи прокуратури

На засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у п'ятницю, 18 жовтня, заслухають інформацію генерального прокурора Руслана Рябошапки з питання реформи прокуратури. Про це заявив голова комітету Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Про реформу прокуратури у нас якраз в п'ятницю має відбутись зустріч з генеральним прокурором. І ми б хотіли якраз із генпрокурором, особисто поставити йому запитання, як будуть відбуватися відбір, переатестація, є питання щодо тлумачення певних норм закону. Я сподіваюся, що в п’ятницю ми отримаємо відповіді", - розповів Монастирський.

З його слів, учора, 15 жовтня, завершився час для приймання заяв на переатестацію прокурорів.

"Остання найсвіжіша інформація, що близько 95% прокурорів подали заяви на переатестацію. Це означає, що, можливо, підлягають звільненню близько 5% прокурорів. А інші будуть йти на атестування, проходити відбір, а також претендувати на наступні посади в прокуратурі. Але в наших членів комітету є дуже багато запитань", - додав він.

Нагадаємо, на початку жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив про запуск реформи прокуратури. Генпрокурор хоче запровадити постійну періодичну перевірку доброчесності прокурорів із залученням представників Національного антикорупційного бюро України.

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