Рябошапка: Злочевский объявлен в розыск

Экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский объявлен в розыск, из-за чего и закрыто дело. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Рябошапка, в частности, отметил главную причину закрытия дела.

"Злочевский объявлен в розыск, поэтому дело приостановлено", - заявил он.

Генпрокурор рассказал ход расследования дела.

"Производство было остановлено в связи с розыском. Затем восстановлено. Затем изменено подозрение. Производство остановилось. Ничего, кроме расширения подозрения не изменилось", - заявил прокурор.

Напомним, ранее руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что в уголовном производстве против компании Burisma Group не фигурируют фамилии Николая Злочевского и Хантера Байдена.

Также в САП заявляли, что 22 марта 2019 года на Национальное антикоррупционное бюро Украины был наложен штраф за неисполнение решения суда по делу экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Прокуратура заявляла, что НАБУ с 2015 года ведет расследование по делу Злочевского.