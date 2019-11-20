Рябошапка: Злочевський оголошений в розшук

Екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський оголошений в розшук, через що і закрито справу. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рябошапка, зокрема, зазначив головну причину закриття справи.

"Злочевський оголошений в розшук, тому справа припинена", - заявив він.

Генпрокурор розповів хід розслідування справи.

"Виробництво було зупинено в зв'язку з розшуком. Потім відновлено. Потім змінено підозру. Виробництво зупинилося. Нічого, крім розширення підозри не змінилося", - заявив прокурор.

Нагадаємо, раніше керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що у кримінальному провадженні проти компанії Burisma Group не фігурують прізвища Миколи Злочевського і Хантера Байдена.

Також в САП заявляли, що 22 березня 2019 року на Національне антикорупційне бюро України було накладено штраф за невиконання рішення суду у справі екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Прокуратура заявляла, що НАБУ з 2015 року веде розслідування по справі Злочевського.