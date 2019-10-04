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Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры

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В новой прокуратуре будет меньше прокуроров

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры. Об этом он заявил во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в новой прокуратуре будет меньше прокуроров.

"Мы запускаем реформу прокуратуры. Ее очистку и фактически ее перезагрузку", - сказал Рябошапка.

Рябошапка хочет ввести постоянную периодическую проверку добропорядочности прокуророров, к которой привлекли представителей из Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Они (НАБУ, - ред.) будут помогать нам осуществлять проверку на добропорядочность как кандидатов в прокуроры, так и тех прокуроров, которые будут проходить аттестацию", - отметил Рябошапка.

Напомним, 25 сентября законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1032 о реформировании Генеральной прокуратуры Украины вступил в силу.

В законопроекте говорится о росте зарплат прокуроров. Закон предусматривает заработную плату прокурору в размере от 15 прожиточных минимумов.

Отметим, законопроект №1032 о реформировании ГПУ был одобрен Верховной радой во втором чтении 19 сентября. Так, 259 народных депутатов проголосовали за принятие документа.

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