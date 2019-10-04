Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив про запуск реформи прокуратури. Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у новій прокуратурі буде менше прокурорів.

"Ми запускаємо реформу прокуратури. Її очищення і фактично її перезавантаження", - сказав Рябошапка.

Рябошапка хоче запровадити постійну періодичну перевірку доброчесності прокуророрів, до якої залучили представників з Національного антикорупційного бюро України.

"Вони (НАБУ, - ред.) допомагатимуть нам здійснювати перевірку на доброчесність як кандидатів в прокурори, так і тих прокурорів, які будуть проходити атестацію", - зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, 25 вересня законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1032 про реформування Генеральної прокуратури України набув чинності.

У законопроекті йдеться про зростанні зарплат прокурорів. Закон передбачає заробітну плату прокурора в розмірі від 15 прожиткових мінімумів.

Відзначимо, законопроект №1032 про реформування ГПУ був схвалений Верховною радою у другому читанні 19 вересня. Так, 259 народних депутатів проголосували за прийняття документа.