Рябошапка уволил своего первого заместителя

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил с должности своего первого заместителя и начальника департамента Генеральной прокуратуры Юрия Севрука. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Кроме того, новый генпрокурор уволил начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Владимира Бедрикивского.

"Руководствуясь ст. 9 Закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя генерального прокурора Украины Ю. Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности генеральной прокуратуры Украины. Бедрикивского", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором. До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.

Кроме того, новый генпрокурор подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров 4 областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской. 10 сентября был уволен прокурор Запорожской области Валерий Романов.