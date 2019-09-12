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Рябошапка уволил своего первого заместителя

Новости » Политика    12.09.2019 - 11:05
Рябошапка уволил своего первого заместителя
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка уволил Юрия Севрука

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил с должности своего первого заместителя и начальника департамента Генеральной прокуратуры Юрия Севрука. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Кроме того, новый генпрокурор уволил начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Владимира Бедрикивского.

"Руководствуясь ст. 9 Закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя генерального прокурора Украины Ю. Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности генеральной прокуратуры Украины. Бедрикивского", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором. До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.

Кроме того, новый генпрокурор подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров 4 областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской. 10 сентября был уволен прокурор Запорожской области Валерий Романов.

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Новости Украины ГПУРуслан Рябошапка
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