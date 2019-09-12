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Рябошапка звільнив свого першого заступника

Новини » Політика    12.09.2019 - 11:05
Рябошапка звільнив свого першого заступника
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рябошапка звільнив Юрія Севрука

Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив з посади свого першого заступника та начальника департаменту Генеральної прокуратури Юрія Севрука. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Крім того, новий генпрокурор звільнив начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Володимира Бедриківського.

"Керуючись ст. 9 Закону України "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад першого заступника генерального прокурора України Ю. Севрука, начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності генеральної прокуратури України В. Бедриківського", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником генерального прокурора - головним військовим прокурором. До цього повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Віктора Чумака для призначення на зазначену посаду.

Крім того, новий генпрокурор підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської. 10 вересня був звільнений прокурор Запорізької області Валерій Романов.

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