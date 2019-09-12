Рябошапка уволил прокуроров трех областей

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указы об увольнении прокуроров в трех областях - Донецкой, Полтавской и Черниговской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как сообщается, указы были подписаны, руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре".

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должности своего первого заместителя и начальника департамента Генеральной прокуратуры Юрия Севрука. Также был уволен начальник Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Владимир Бедрикивский.

Кроме того, Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором. До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.

Также новый генпрокурор подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров 4 областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской. 10 сентября был уволен прокурор Запорожской области Валерий Романов.