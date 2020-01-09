Рябошапка создал отдел по делам о небоевых потерях на Донбассе

Генпрокурор Руслан Рябошапка изменил структуру военной прокуратуры Объединенных сил, создав отдел процессуального руководства расследованием гибели военных не в боевой обстановке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщается, что новый отдел будет осуществлять надзор по расследованию безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке на территории проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, Офис генпрокурора инициировал создание при Национальной полиции Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования этих уголовных дел.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала 2019 года на Донбассе в районе Операции объединенных сил (ООС) погибли 97 украинских военных. Уточняется, что в основном украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

Отметим, миссия ООН зафиксировала гибель 3344 мирных жителей на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения с начала боевых действий в 2014 году.