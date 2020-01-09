Рябошапка створив відділ щодо справ про небойові втрати на Донбасі

Генпрокурор Руслан Рябошапка змінив структуру військової прокуратури Об'єднаних сил, створивши відділ процесуального керівництва розслідуванням загибелі військових не в бойовій обстановці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що новий відділ здійснюватиме нагляд за розслідуванням безповоротних втрат військовослужбовців у небойовій обстановці на території проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Крім того, Офіс генпрокурора ініціював створення при Національній поліції Донецької області окремого слідчого підрозділу для розслідування цих кримінальних справ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку 2019 року на Донбасі в районі Операції об'єднаних сил (ООС) загинуло 97 українських військових. Уточнюється, що в основному українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів і гранатометів, а також від підривів на мінах.

Зазначимо, місія ООН зафіксувала загибель 3344 мирних жителів на Донбасі по обидві сторони лінії дотику з початку бойових дій в 2014 році.