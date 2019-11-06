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Рябошапка сообщил, когда могут быть новые производства в отношении нардепов

Новости » Общество     06.11.2019 - 00:53
Рябошапка сообщил, когда могут быть новые производства в отношении нардепов
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина / Виталий Носач)

Не исключено, что о новых делах будет известно до Нового года

Генепальий прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировао уголовные производства, в которых фігурнантами могут быть народные депутаты. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

На вопрос журналиста, планируются ли или есть ли уже в работе производства, где фигурируют другие нардепы этого созыва, генпрокурор ответил утвердительно.

"Думаю, что будут (производства - ред.) до Нового года", - заявил Рябошапка.

Напомним, Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. В зале Совета Дубневичу объявили о подозрении. Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа. Депутаты также проголосовали за задержание и арест Дубневича.

Добавим, что 17 октября Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".

По данным следствия, Дубневич на посту председателя парламентского комитета организовал схему и пролоббировал выделение средств УЗ на закупку стрелочной продукции, а затем с сообщниками организовал закупку по завышенным ценам у подконтрольного предприятия.

Генпрокурор не исключает дополнительного подозрения относительно Дубневича ГБР будет расследовать дело нардепа Федины
Новости Украины Руслан Рябошапка
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