Формула Штайнмайера более благоприятна для России, - президент Литвы

Фото: Гитанас Науседа (facebook.com/ru.DELFI.lt)

Применение этой формулы может лишить Киев правового влияния на оккупированные территории Донбасса

Так называемая "формула Штайнмайера", которую подписали в Минске на заседании по урегулированию ситуации на Донбассе, более выгодна для России, нежели для Украины. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа, передает Delfi.

Во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции Науседа отметил, что формула, названная по имени президента Германии, предусматривает, что до возможных местных выборов на территориях Восточной Украины, захваченных поддерживаемыми Россией сепаратистами, им может временно быть предоставлен особый статус.

По мнению президента Литвы, если международные эксперты подтвердят, что голосование состоялось с соблюдением принципов демократии, то в этом случае Киев юридически лишается влияния в восточной части территории страны. При этом, считает Науседа, на оккупированной сепаратистами территории свободные выборы в любом случае будут невозможны.

"Кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство, чтобы как-то договориться с российской стороной и пойти на уступки, однако мы не видим никаких уступок с российской стороны... С "формулой Штайнмайера" все хорошо, однако, с моей точки зрения, она более благоприятна для России, а не для Украины", - подчеркнул Науседа.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия имплементации "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса. Это возможно, по словам Зеленского, после обсуждения в нормандском формате, когда все стороны поддержат прекращение военных действий.

Во вторник, 4 ноября, министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что РФ требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.