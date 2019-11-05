ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Формула Штайнмайера более благоприятна для России, - президент Литвы

Новости » Политика     05.11.2019 - 23:17
Формула Штайнмайера более благоприятна для России, - президент Литвы
Фото: Гитанас Науседа (facebook.com/ru.DELFI.lt)

Применение этой формулы может лишить Киев правового влияния на оккупированные территории Донбасса

Так называемая "формула Штайнмайера", которую подписали в Минске на заседании по урегулированию ситуации на Донбассе, более выгодна для России, нежели для Украины. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа, передает Delfi.

Во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции Науседа отметил, что формула, названная по имени президента Германии, предусматривает, что до возможных местных выборов на территориях Восточной Украины, захваченных поддерживаемыми Россией сепаратистами, им может временно быть предоставлен особый статус.

По мнению президента Литвы, если международные эксперты подтвердят, что голосование состоялось с соблюдением принципов демократии, то в этом случае Киев юридически лишается влияния в восточной части территории страны. При этом, считает Науседа, на оккупированной сепаратистами территории свободные выборы в любом случае будут невозможны.

"Кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство, чтобы как-то договориться с российской стороной и пойти на уступки, однако мы не видим никаких уступок с российской стороны... С "формулой Штайнмайера" все хорошо, однако, с моей точки зрения, она более благоприятна для России, а не для Украины", - подчеркнул Науседа.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия имплементации "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса. Это возможно, по словам Зеленского, после обсуждения в нормандском формате, когда все стороны поддержат прекращение военных действий.

Во вторник, 4 ноября, министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что РФ требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.

Кучма заявил о неспособности "формулы Штайнмайера" обеспечить мир на Донбассе Здание Офиса президента обклеили наклейками "Нет капитуляции"
Новости Украины Штайнмайердоговорформула Штайнмайера
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь