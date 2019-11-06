Рябошапка повідомив, коли можуть бути нові провадження щодо нардепів

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна / Віталій Носач)

Не виключено, що про нові справи буде відомо до Нового року

Генепальий прокурор України Руслан Рябошапка анонсував кримінальні провадження, у яких фігурнантами можуть бути народні депутати. Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

На запитання журналіста, чи плануються або чи є вже в роботі провадження, де фігурують інші нардепи цього скликання, генпрокурор відповів ствердно.

"Думаю, що будуть (провадження, - ред.) до Нового року", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, Верховна рада зняла депутатську недоторканність з нардепа 7, 8 і 9 скликання Ярослава Дубневича. В залі Ради Дубневичу оголосили про підозру. Зняття недоторканності підтримали 332 нардепа. Депутати також проголосували за затримання і арешт Дубневича.

Додамо, що 17 жовтня Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

За даними слідства, Дубневич на посаді голови парламентського комітету організував схему і пролобіював виділення коштів УЗ на закупівлю стрілочної продукції, а потім зі спільниками організував закупівлю за завищеними цінами у підконтрольного підприємства.