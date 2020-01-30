Рябошапка: ситуация с прослушкой в Украине почти неконтролируема

На фоне скандала с прослушкой премьер-министра Украины Алексея Гончарука видно, что на сегодня ситуация с прослушкой в стране почти неконтролируема. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

По его словам, прослушка позволяет получить доступ к информации, разглашение которой может повлечь серьезные проблемы для Украины.

"Сейчас ситуация почти неконтролируемая: у многих частных структур есть возможность прослушивать кого угодно, работают такие себе мини-спецслужбы. Каждый, у кого есть достаточно денег, может себе это позволить, фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу", - отметил Рябошапка.

Он также подчеркнул, что для этого предложил президенту Владимиру Зеленскому урегулировать оборот специальных устройств и усилить контроль со стороны государства. Он уточнил, что речь идет о запрете оборота средств негласного снятия информации.

Рябошапка добавил, что прослушкой, как правило, занимаются сотрудники частных структур, которые раньше работали в спецслужбах и правоохранительных органах и имеют соответствующие навыки.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконной прослушки в кабинете Гончарука.

Кроме того, олигарх Игорь Коломойский заявил, что не имеет отношения к скандалу вокруг прослушки и заявления об отставке Гончарука.