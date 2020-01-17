СБУ открыла дело из-за прослушки Гончарука

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Открытие дела подтвердил генпрокурор Рябошапка

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконной прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Да, открыто производство. Расследование ведет СБУ", - заявил генпрокурор.

Рябошапка отметил, что производство было открыто по факту прослушки Гончарука.

Напомним, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к незаконной прослушке в кабинете Гончарука. Также Коломойский отрицает причастность к публикации аудиозаписей, на которых якобы Гончарук называет себя "профаном в экономике" и критикует президента Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина, 15 января в сети появилась аудиозапись разговора, вероятно, премьер-министра Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.

Согласно аудиозаписи, чиновники обсуждали составление объяснения причин укрепления курса гривни для президента Зеленского. При этом, во время разговора голос, который якобы принадлежал Гончаруку, называл себя "полным профаном в экономике".