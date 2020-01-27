После прослушки Гончарука ужесточился вопрос безопасности, - Монастырский

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Монастырский назвал последствия от записей с Гончаруком

После прослушки премьер-министра Алексея Гончарука ужесточился вопрос безопасности в высоких кабинетах. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

Монастырский отметил, что сейчас у нас идет диджитализация и большинство документов сейчас "в планшете".

"Вопрос безопасности в высоких кабинетах, безусловно, ужесточился. Если раньше к этому относились свободно: мобильный, без мобильного, какая разница, то сейчас относятся более серьезно. Насколько это будет долго, посмотрим", - заявил он.

По его словам, самый большой ущерб, который нанесли эти записи это то, что они дали обществу повод усомниться в работе министров и премьера.

"И не только обществу, но и инвесторам. Они должны в ближайшие месяцы убедиться, что все эти планы являются не только текстами на бумаге, а реальными шагами, которые воплощаются в жизнь", - заявил он.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконной прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил заявление и требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука.