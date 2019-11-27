Рябошапка рассказал о сокращении работников в Офисе генпрокурора

В центральном Офисе генерального прокурора сократили около тысячи прокуроров. Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в целом на начало реформы было 216 прокуратур и почти 15 тысяч работников прокуратуры, из которых чуть более 11 тысяч штатных единиц прокуроров.

"Общая цифра как происходит аттестация: 1339 прокуроров (ГПУ, - ред.) на момент начала аттестации, 769 - допущены к последнему этапу. В общем цифра, которая есть сегодня: 2400 штатная численность работников ГПУ. А мы выходим в среднем где-то на 1500 работников офиса прокурора с 1 января следующего года. То есть, примерно тысячу работников - это сокращение только в центральном аппарате Генеральной прокуратуры", - заявил Рябошапка.

По его словам, следующий этап аттестации прокуроров начнется на следующей неделе.

"Состоялось уже тестирование на знание законодательства, по результатам которого прошло это тестирование 795 прокуроров. Это примерно 65 процентов от общего количества прокуроров ГПУ. Затем состоялось тестирование на общие способности и навыки. Во время этого тестирования небольшое количество - около 20 прокуроров его не сдали. Цифра на сегодня - 769 прокуроров с 1100. Это те, кто допущены к последнему этапу - проведение собеседований и проверки на доброчестность. Следующий этап переаттестации начинается у нас на следующей неделе, где-то с 4 числа. Со вторника-среды п чинаеться процесс собеседований с прокурорами", - сообщил Рябошапка.

Глава ГПУ отметил, что в НАБУ и СБУ уже направлены профайлы по каждому прокурору.

"Мы уже получили два письма от НАБУ - это примерно около 400 материалов, касающихся анализов конфликтов интересов, состояния прокуроров, которые будут допущены к следующему этапу аттестации", - сообщил генпрокурор.

Напомним, ранее в ГПУ заявили, что по официальным результатам второго этапа переаттестации прокуроров ведомства к третьему этапу были допущены более 96% прокуроров.

Как писало РБК-Украина, второй этап аттестации прокуроров завершился 8 ноября. По предварительным данным, тогда необходимые 93 и более баллов набрали 749 прокуроров.

Также сообщалось, что на первом этапе переаттестации 193 прокурора не прошли тестирование, а 95 не явились. Таким образом ко второму этапу были допущены 73,4% прокуроров.