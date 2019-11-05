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Около 200 прокуроров ГПУ не прошли первый этап аттестации

Новости » Общество     05.11.2019 - 15:46
Около 200 прокуроров ГПУ не прошли первый этап аттестации
Фото: переаттестация прокуроров (facebook.com/o.lemenov)

Ко второму этапу допустили 795 прокуроров из 1083

В Украине завершилось тестирование в рамках первого этапа переаттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, ко второму этапу допущено 73,4% прокуроров. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Сообщается, что к первому этапу, который состоял из анонимного тестирования на знание и умение в применении закона, были допущены 1083 прокурора ГПУ. 95 человек не явились на тестирование.

"Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 из 988 человек. Они будут допущены ко второму этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки", - сообщили в ГПУ.

Около 200 прокуроров ГПУ не прошли первый этап аттестации

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ГПУ создали новое управление, которое будет заниматься стратегией обновления прокуратуры. В частности, планируется создание Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур.

Также сообщалось, что 218 прокуроров, отказавшихся от переаттестации, уволят из Генпрокуратуры. По сообщению ГПУ, также будут уволены и прокуроры, которые подали заявление на прохождение аттестации с нарушениями установленной формы.

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Новости Украины ГПУпереаттестация
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