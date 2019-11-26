ГПУ представила официальные результаты второго этапа аттестации прокуроров

Фото: переаттестация прокуроров (facebook.com/o.lemenov)

Второй этап прошли 769 прокуроров

По официальным результатам второго этапа переаттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) к третьему этапу были допущены более 96% прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как рассказали в ГПУ, тестирование на общие способности и навыки успешно сдали 769 прокуроров. Они набрали 93 и более баллов. 24 прокурора не сдали тестирование, еще 2 не явились на экзамен.

Прокуроры, которые успешно прошли второй этап аттестации, должны будут провести собеседование с проверкой на добродетель и выполнить практическое упражнение. Решение о прохождении или не прохождении аттестации будет приниматься кадровой комиссией.

Ранее РБК-Украина писало, что второй этап аттестации прокуроров завершился 8 ноября. По предварительным данным тогда необходимые 93 и более баллов набрали 749 прокуроров.

Также сообщалось, что на первом этапе переаттестации 193 прокурора не прошли тестирование, 95 не явились. Таким образом ко второму этапу были допущены 73,4% прокуроров. Первый этап состоял из анонимного тестирования на знание и умение в применении закона.