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ГПУ представила официальные результаты второго этапа аттестации прокуроров

Новости » Общество     26.11.2019 - 13:42
ГПУ представила официальные результаты второго этапа аттестации прокуроров
Фото: переаттестация прокуроров (facebook.com/o.lemenov)

Второй этап прошли 769 прокуроров

По официальным результатам второго этапа переаттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) к третьему этапу были допущены более 96% прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как рассказали в ГПУ, тестирование на общие способности и навыки успешно сдали 769 прокуроров. Они набрали 93 и более баллов. 24 прокурора не сдали тестирование, еще 2 не явились на экзамен.

ГПУ представила официальные результаты второго этапа аттестации прокуроров

Прокуроры, которые успешно прошли второй этап аттестации, должны будут провести собеседование с проверкой на добродетель и выполнить практическое упражнение. Решение о прохождении или не прохождении аттестации будет приниматься кадровой комиссией.

Ранее РБК-Украина писало, что второй этап аттестации прокуроров завершился 8 ноября. По предварительным данным тогда необходимые 93 и более баллов набрали 749 прокуроров.

Также сообщалось, что на первом этапе переаттестации 193 прокурора не прошли тестирование, 95 не явились. Таким образом ко второму этапу были допущены 73,4% прокуроров. Первый этап состоял из анонимного тестирования на знание и умение в применении закона.

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