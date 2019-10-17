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ГПУ завтра сообщит Гладковскому о подозрении

Новости » Политика    17.10.2019 - 23:28
ГПУ завтра сообщит Гладковскому о подозрении
Фото: Олег Гладковский (УНИАН)

Проект сообщения о подозрении уже готов

Генеральная прокуратура завтра, 18 октября, сообщит о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, следствие собрало достаточно доказательств для сообщения о подозрении.

"Проект сообщения о подозрении лежит у меня на столе. Работа над ним завершается. Я должен сказать, что доказательства собраны, и их достаточно, чтобы завтра сообщить о подозрении", - заявил Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что в основе подозрения для Гладковского - ложное декларирование, а также нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок и, собственно, использование служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты этих тендерных закупок, в результате чего была получена неправомерная выгода.

Он добавил, что во время досудебного расследования используется информация журналистских расследований по "Укроборонпрому".

"В том числе информация, которая была раскрыта журналистами используется во время досудебного расследования", - добавил он

Напомним, сегодня днем ​​Гладковского задержали при попытке покинуть Украину.

РБК-Украина писало, что в НАБУ объяснили, что Гладковского задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

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