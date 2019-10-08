Рябошапка назначил себе еще одного заместителя

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака своим заместителем. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что приказ о назначении Рябошапка подписал 8 октября.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 октября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Трепак в 1997 окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "правоведение".

С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 по 31 августа 2018 - профессор кафедры Национальной академии Службы безопасности Украины, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Напомним, Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем - главным военным прокурором, а Виталия Каська - своим первым заместителем.

Отметим, недавно Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры. По его словам, в новой прокуратуре будет меньше прокуроров.