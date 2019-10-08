Рябошапка призначив собі ще одного заступника

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Трепака своїм заступником. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що наказ про призначення Рябошапка підписав 8 жовтня.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 жовтня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Трепака заступником генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

Трепак у 1997 закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, а в 2002 році - Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю "правознавство".

З 2015 по 2016 роки Віктор Трепак займав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

З липня 2016 року по 31 серпня 2018 року - професор кафедри Національної академії Служби безпеки України, а з 1 вересня 2018 року по жовтень 2019 року - доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагадаємо, Рябошапка призначив Віктора Чумака своїм заступником - головним військовим прокурором, а Віталія Каська - своїм першим заступником.

Зазначимо, нещодавно Рябошапка заявив про запуск реформи прокуратури. За його словами, у новій прокуратурі буде менше прокурорів.