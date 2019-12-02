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Рябошапка назначил начальника департамента ГПУ по военным преступлениям

Новости » Общество     02.12.2019 - 17:14
Рябошапка назначил начальника департамента ГПУ по военным преступлениям
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

В департамент передадут дела о катастрофе MH17 и Иловайской трагедии

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПУ.

Сообщается, что сегодня Рябошапка подписал соответствующий приказ. До этого Рудь был начальником управления процессуального руководства по уголовным производствам Главной военной прокуратуры и организовывал досудебные расследования в делах о ведении агрессивной войны против Украины.

В так называемый Департамент конфликтов передадут более 200 уголовных дел, в том числе, о катастрофе MH17, аннексии Крыма, "дело моряков", дела об Иловайской и Дебальцевской трагедиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Украины создана межведомственная рабочая группа для более эффективного противодействия преступлениям в сфере обороны.

Также сообщалось, что в Офисе генерального прокурора решают вопрос о проведении следственных экспериментов по делам, которые касаются преступлений во время Революции достоинства на Майдане.

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