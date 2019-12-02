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Рябошапка призначив начальника департаменту ГПУ з військових злочинів

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 17:14
Рябошапка призначив начальника департаменту ГПУ з військових злочинів
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

До департамента передадуть справи про катастрофу MH17 і Іловайської трагедії

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив Юрія Рудя начальником Департаменту нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГПУ.

Повідомляється, що сьогодні Рябошапка підписав відповідний наказ. До цього Рудь був начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури і організовував досудові розслідування у справах про ведення агресивної війни проти України.

До так званого Департаменту конфліктів передадуть більше 200 кримінальних справ, в тому числі, про катастрофу MH17, анексію Криму, "справу моряків", справи про Іловайську та Дебальцівську трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Генеральній прокуратурі України створено міжвідомчу робочу групу для більш ефективної протидії злочинам у сфері оборони.

Також повідомлялося, що в Офісі генерального прокурора вирішують питання про проведення слідчих експериментів у справах, які стосуються злочинів під час Революції гідності на Майдані.

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