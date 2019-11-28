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ГПУ создала рабочую группу по противодействию преступлениям в оборонной сфере

Новости » Политика     28.11.2019 - 13:12
ГПУ создала рабочую группу по противодействию преступлениям в оборонной сфере
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В рабочую группу вхоять сотрудники НАБУ, ГПУ, ГБР, Минобороны и "Укроборонпрома"

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) создана межведомственная рабочая группа для более эффективного противодействия преступлениям в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ее состав, помимо сотрудников прокуратуры, вошли сотрудники центрального аппарата Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, Министерства обороны Украины и Государственного концерна "Укроборонпром".

"Цель группы - повышение эффективности взаимодействия по вопросам предотвращения и противодействия криминальным правонарушением, связанным с управлением объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, выполнением государственного оборонного заказа, производством, разработкой, модернизацией, ремонтом, обслуживанием вооружения и военной техники", - сообщили в пресс-службе

Напомним, НАБУ сообщило бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении внесения недостоверных сведений в декларации. Букин не задекларировал в 2016 году две квартиры стоимостью свыше 3 млн грн и автомобили стоимостью 10 млн грн.

Также президент Владимир Зеленский требовал собрать заседание Кабмина из-за больших задолженностей по зарплате на заводах "Укроборонпрома". Он также призвал гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса провести консультации с правительством относительно решения вопроса погашения задолженности по зарплате.

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