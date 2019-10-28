Рябошапка: к делу ПриватБанка могут быть причастны бывшие топ-чиновники

К делу о выведении средств "ПриватБанка" могут быть причастны бывшие топ-чиновники. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, на сегодня есть два дела по "ПриватБанку" в Генеральной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро. Он также отметил, что оба производство должны объединить, чтобы расследование продвигалось быстрее.

"Надо понимать, что по "ПриватБанку" огромный объем материалов. Это все надо анализировать. Плюс это сложное само по себе дело (о выведении средств, - ред.). Оно не настолько простое, как может выглядеть на первый взгляд. К нему могут быть причастны не только бывшие бенефициары, но и бывшие высокопоставленные чиновники. Поэтому результат может быть на самом деле интересным и непредсказуемым", - добавил Рябошапка.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что государство не собирается возвращать "ПриватБанк" бывшим акционерам, так как для этого нет никаких оснований.

Отметим, ранее суд Лондона обязал бывших акционеров выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов. В частности, банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Игоря Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Геннадия Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.