Нет никаких оснований для возврата ПриватБанка бывшим акционерам, - ОПУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд гривен

Государство не собирается возвращать ПриватБанк бывшим акционерам. Об этом шла речь во время встречи руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана с послами стран G7, сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что стороны акцентировали отдельное внимание на переговорах с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возврате средств из обанкротившихся банков.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что какие бы не были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственной ПриватБанка бывшим акционерам", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

Украинская сторона проинформировала о приоритетах и дальнейших шагах в отношении инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" (отделения деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что бывшие акционеры Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) до 12 ноября 2019 года.

РБК-Украина писало, что Международный валютный фонд (МВФ) не обсуждал вопрос ПриватБанка с Национальным банком Украины (НБУ) во время переговоров с украинской делегацией в Вашингтоне.