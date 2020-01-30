Рябошапка о катастрофе самолета в Иране: Украина не видит должной реакции Ирана

Украина пока не видит должной реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств крушения самолета в Иране. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, в интервью "Интерфакс-Украина".

Рябошапка отметил, что украинская сторона неоднократно обращалась с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. В частности, он сам обращался письменно к генеральному прокурору Ирана.

"Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что военные, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали от президента Ирана Хасана Роухани сбитие украинского самолета.

Как сообщало РБК-Украина, авиакатастрофа вблизи Тегерана произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Так, на третий день после авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран признал, что военные сбили самолет.