Рвучкий вітер і дощі накриють Україну: якою буде погода 30 вересня

Вересень завершиться хмарною погодою - дощі пройдуть у західних областях та на півночі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, завтра дощі можливі також на Вінниччині, Черкащині, Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, в Приазов'ї і у Кропивницькому з районами.

Протягом дня 30 вересня на Лівобережжі стовпчики термометрів будуть показувати від +11 до +17 градусів. А на Правобережжі від +7 до +12 градусів.

У більшості областей України вітер очікується східних напрямків - буде рвучким, сильним, часом навіть із штормовими поривами.

Погода у Києві

У Києві завтра також дощитиме. Переважатиме хмарна волога погода з температурою повітря від +10 до +12 градусів. Східний вітер очікується часом із сильними поривами.