Порывистый ветер и дожди накроют Украину: какой будет погода 30 сентября

Понедельник 29 сентября 2025 16:28
Порывистый ветер и дожди накроют Украину: какой будет погода 30 сентября Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз на 30 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сентябрь завершится облачной погодой - дожди пройдут в западных областях и на севере Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, завтра дожди возможны также в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами на Херсонщине, в Приазовье и в Кропивницком с районами.

В течение дня 30 сентября на Левобережье столбики термометров будут показывать от +11 до +17 градусов. А на Правобережье от +7 до +12 градусов.

В большинстве областей Украины ветер ожидается восточных направлений - будет порывистым, сильным, порой даже со штормовыми порывами.

Погода в Киеве

В Киеве завтра также будет дождливо, будет преобладать облачная влажная погода с температурой воздуха от +10 до +12 градусов. Восточный ветер ожидается временами с сильными порывами.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в октябре - сколько будет осадков и какой будет температура воздуха.

Также мы писали, что лето в Украине не было жарким. Среднемесячная температура воздуха в Киеве за календарное лето 2025 года составляла 20,6 градуса тепла.

