Порывистый ветер и дожди накроют Украину: какой будет погода 30 сентября

Сентябрь завершится облачной погодой - дожди пройдут в западных областях и на севере Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, завтра дожди возможны также в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами на Херсонщине, в Приазовье и в Кропивницком с районами.

В течение дня 30 сентября на Левобережье столбики термометров будут показывать от +11 до +17 градусов. А на Правобережье от +7 до +12 градусов.

В большинстве областей Украины ветер ожидается восточных направлений - будет порывистым, сильным, порой даже со штормовыми порывами.

Погода в Киеве

В Киеве завтра также будет дождливо, будет преобладать облачная влажная погода с температурой воздуха от +10 до +12 градусов. Восточный ветер ожидается временами с сильными порывами.