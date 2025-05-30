"Руйнують країну": Трамп звинуватив суддів у зраді через скасування мит

Глава Білого дому зазначив, що Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США "неймовірним чином виніс рішення проти Сполучених Штатів Америки щодо вкрай необхідних мит". При цьому "на щастя, повний склад з 11 суддів Апеляційного суду США з федерального округу щойно призупинив дію ухвали Манхеттенського суду міжнародної торгівлі".

"Звідки взялися ці перші троє суддів? Як взагалі можливо, що вони могли завдати настільки серйозної шкоди Сполученим Штатам Америки? Це що, просто ненависть до "ТРАМПА"? Яка ще може бути причина?", - задається питаннями президент.

Трамп зазначив, що коли він був "новачком" у Вашингтоні, йому порадили використовувати Федералістське товариство досліджень права та публічної політики (правова організація Federalist Society), в якості джерела рекомендацій щодо суддів.

"Я так і зробив - відкрито й добровільно. Однак потім зрозумів, що ця організація підконтрольна справжньому "шахраю" на ім’я Леонард Лео, - поганій людині, яка, можливо, у своїй манері навіть ненавидить Америку й очевидно переслідує власні інтереси. Він відкрито вихваляється тим, що контролює суддів і навіть суддів Верховного суду США. Я сподіваюся, що це неправда і не вірю в це!", - написав очільник Білого дому.

Президент зазначив, що Лео залишив Federalist Society, щоб займатися "власними справами" та висловив розчарування цією організацією через ті погані поради, "які вони мені дали щодо численних суддівських призначень".

Попри все, Трамп пишається "багатьма з тих, кого призначили, хоча водночас і глибоко розчарований іншими". Він підкреслив, що призначені судді завжди повинні діяти в інтересах країни.

Президент вважає, що "саме завдяки моїй успішній політиці мит, до США вже почали надходити трильйони доларів з інших країн - гроші, які ми б ніколи не отримали без цих мит". І додав, що "це й є різниця між багатими, процвітаючими Сполученими Штатами Америки та повною протилежністю".

Глава Білого дому назвав помилковим і політизованим рішення Суду міжнародної торгівлі США, та сподівається, що Верховний суд "якнайшвидше і безапеляційно скасує це жахливе, загрозливе для країни рішення".

"Закулісні "ділки" не повинні мати змоги зруйнувати нашу націю! Це катастрофічне рішення передбачає, що я маю отримувати дозвіл Конгресу на запровадження мит. Іншими словами, сотні політиків сидітимуть у Вашингтоні тижнями й навіть місяцями, намагаючись вирішити, які мита накладати на країни, що ставляться до нас несправедливо", - зазначив Трамп.

На його думку, якщо це рішення залишиться чинним, воно "повністю знищить повноваження президента й інститут президентства вже ніколи не буде таким, як раніше".

Трамп зазначив, що це рішення уже вітають по всьому світу всі країни, окрім Сполучених Штатів. І додав, що "радикально налаштовані судді разом із дуже поганими людьми руйнують Америку".

"Згідно з цим рішенням, наша країна втратить трильйони доларів - кошти, які повинні допомогти Make America Great Again (зробити Америку знову великою. - ред.). Це стане найжорсткішим фінансовим ударом по нам, як суверенній нації. Президент Сполучених Штатів повинен мати право захищати Америку від тих, хто завдає їй економічної та фінансової шкоди", - підсумував Трамп.