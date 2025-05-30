"Разрушают страну": Трамп обвинил судей в предательстве за отмену пошлин

Глава Белого дома отметил, что Федеральный суд по вопросам международной торговли США "невероятным образом вынес решение против Соединенных Штатов Америки по крайне необходимым пошлинам". При этом "к счастью, полный состав из 11 судей Апелляционного суда США по федеральному округу только что приостановил действие постановления Манхэттенского суда международной торговли".

"Откуда взялись эти первые трое судей? Как вообще возможно, что они могли нанести столь серьезный ущерб Соединенным Штатам Америки? Это что, просто ненависть к "ТРАМПУ"? Какая еще может быть причина?", - задается вопросами президент.

Трамп отметил, что когда он был "новичком" в Вашингтоне, ему посоветовали использовать Федералистское общество исследований права и публичной политики (правовая организация Federalist Society), в качестве источника рекомендаций относительно судей.

"Я так и сделал - открыто и добровольно. Однако потом понял, что эта организация подконтрольна настоящему "мошеннику" по имени Леонард Лео, - плохому человеку, который, возможно, в своей манере даже ненавидит Америку и очевидно преследует собственные интересы. Он открыто хвастается тем, что контролирует судей и даже судей Верховного суда США. Я надеюсь, что это неправда и не верю в это!", - написал глава Белого дома.

Президент отметил, что Лео ушел из Federalist Society, чтобы заниматься "собственными делами" и выразил разочарование этой организацией из-за тех плохих советов, "которые они мне дали касательно многочисленных судейских назначений".

Несмотря на все, Трамп гордится "многими из тех, кого назначили, хотя одновременно и глубоко разочарован другими". Он подчеркнул, что назначенные судьи всегда должны действовать в интересах страны.

Президент убежден, что "именно благодаря моей успешной политике пошлин, в США уже начали поступать триллионы долларов из других стран - деньги, которые мы бы никогда не получили без этих пошлин". И добавил, что "это и есть разница между богатыми, процветающими Соединенными Штатами Америки и полной противоположностью".

Глава Белого дома назвал ошибочным и политизированным решение Суда международной торговли США, и надеется, что Верховный суд "как можно быстрее и безапелляционно отменит это ужасное, угрожающее для страны решение".

"Закулисные "дельцы" не должны иметь возможности разрушить нашу нацию! Это катастрофическое решение предусматривает, что я должен получать разрешение Конгресса на введение пошлин. Другими словами, сотни политиков будут сидеть в Вашингтоне неделями и даже месяцами, пытаясь решить, какие пошлины накладывать на страны, которые относятся к нам несправедливо", - отметил Трамп.

По его мнению, если это решение останется в силе, оно "полностью уничтожит полномочия президента и институт президентства уже никогда не будет таким, как раньше".

Трамп отметил, что это решение уже приветствуют по всему миру все страны, кроме Соединенных Штатов. И добавил, что "радикально настроенные судьи вместе с очень плохими людьми разрушают Америку".

"Согласно этому решению, наша страна потеряет триллионы долларов - средства, которые должны помочь Make America Great Again (сделать Америку снова великой. - ред.). Это станет самым жестким финансовым ударом по нам, как суверенной нации. Президент Соединенных Штатов должен иметь право защищать Америку от тех, кто наносит ей экономический и финансовый ущерб", - подытожил Трамп.