Руйнування в Луганській області: стало відомо, скільки будинків пошкодили окупанти
Внаслідок бойових дій та окупації у Луганській області пошкоджено понад 11 тисяч будинків та понад 600 інфраструктурних об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
У Луганській області триває оцінка збитків, завданих економіці та інфраструктурі внаслідок обстрілів. За попередніми даними, у регіоні пошкоджено та зруйновано:
- 11 200 будинків;
- 479 промислових підприємств;
- 167 закладів освіти;
- 115 закладів культури;
- 64 лікарні;
- 48 об’єктів життєзабезпечення;
- 37 адмінбудівель;
- 18 спортивних об’єктів;
- 7 вокзалів;
- 6 закладів соцзахисту.
"Найбільше потерпає від завданих росіянами артилерійських обстрілів та бомбардувань житлова забудова. За приблизними оцінками, частково або повністю зруйновано 3 188 багатоповерхових будинків та 8 100 приватних садиб", - додав Гайдай.
Нагадаємо, за словами Сергія Гайдая, чеченці у Рубіжному Луганської області виселяють жителів з будинків, щоб розмістити там своїх офіцерів.
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