Разрушения в Луганской области: стало известно, сколько домов повредили оккупанты

В результате боевых действий и оккупации в Луганской области повреждено более 11 тысяч домов и более 600 инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

В Луганской области продолжается оценка ущерба, нанесенного экономике и инфраструктуре в результате обстрелов. По предварительным данным, в регионе повреждены и разрушены:

11 200 домов;

479 промышленных предприятий;

167 учебных заведений;

115 заведений культуры;

64 больницы;

48 объектов жизнеобеспечения;

37 админзданий;

18 спортивных объектов;

7 вокзалов;

6 заведений соцзащиты.

"Больше всего страдает от нанесенных россиянами артиллерийских обстрелов и бомбардировок жилая застройка. По приблизительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб", - добавил Гайдай.