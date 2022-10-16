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Разрушения в Луганской области: стало известно, сколько домов повредили оккупанты

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Луганская область, Воскресенье 16 октября 2022 12:56
Разрушения в Луганской области: стало известно, сколько домов повредили оккупанты Фото: в Луганской области разрушены более 11 тысяч домов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В результате боевых действий и оккупации в Луганской области повреждено более 11 тысяч домов и более 600 инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

В Луганской области продолжается оценка ущерба, нанесенного экономике и инфраструктуре в результате обстрелов. По предварительным данным, в регионе повреждены и разрушены:

  • 11 200 домов;
  • 479 промышленных предприятий;
  • 167 учебных заведений;
  • 115 заведений культуры;
  • 64 больницы;
  • 48 объектов жизнеобеспечения;
  • 37 админзданий;
  • 18 спортивных объектов;
  • 7 вокзалов;
  • 6 заведений соцзащиты.

"Больше всего страдает от нанесенных россиянами артиллерийских обстрелов и бомбардировок жилая застройка. По приблизительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб", - добавил Гайдай.

Напомним, по словам Сергея Гайдая, чеченцы в Рубежном Луганской области выселяют жителей из домов, чтобы разместить там своих офицеров.

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