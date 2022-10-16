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У Рубіжному "кадирівці" виселяють жителів з їх будинків, - Гайдай

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Рубіжне, Неділя 16 жовтня 2022 10:20
У Рубіжному "кадирівці" виселяють жителів з їх будинків, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

"Кадирівці" в окупованому Рубіжному Луганської області виселяють жителів з їх домівок. Натомість туди заселяються їхні офіцери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словами, колаборанти надають окупантам інформацію про гарні будинки у місті. Через страх чеченці часто змінюють "житло".

"Розміщуються (чеченці - ред.) по будинкам у сільській місцевості. Вони надовго не затримуються, дуже часто змінюють будинки, тому що вже побоюються, що щось у них там буде вибухати", - заявив очільник ОВА.

Також Гайдай зазначив, що окупанти мінують все вздовж всієї лінії фронту у Луганській області. Мова йде про мости, дороги, будівлі. Зокрема, ворожі війська замінували під'їзні дороги в бік Сватового та Кремінної

Нагадаємо, СБУ викрила у Луганській області ще 30 колаборантів, які причетні до викрадень та катувань жителів.

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