Руйнування енергетичної інфраструктури України Росією не загрожує енергобезпеці ЄС, - ЄК

"Учора нам повідомили про атаку на надземний об'єкт цього підземного сховища газу на заході України. Ми перебуваємо в постійному контакті з Україною і ведемо переговори, щоб оцінити точний масштаб насамперед шкоди, а також і будь-які ознаки ситуації з безпекою постачань в Україну. Згідно з нашою останньою інформацією, яку ми маємо з цього приводу, немає жодних безпосередніх ризиків для безпеки постачань газу до ЄС", - сказала Анна-Кайса Іконен.

За її словами, Єврокомісія разом із секретаріатом енергетичного співтовариства продовжують уважно стежити за ситуацією. Вона також заявила, що за атаками на енергетичну інфраструктуру України в ЄС "спостерігають уже понад два роки".

"Ми засуджуємо безперервні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Українська енергетична система перебуває під надзвичайним тиском після нещадних атак російських збройних сил. І, на жаль, очікується, що Росія, найімовірніше, продовжить націлюватися на критично важливу енергетичну інфраструктуру. ЄС продовжує підтримувати український народ надавати безпрецедентну підтримку в цьому стосунку", - додала Іконен.