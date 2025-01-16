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Руйнування енергетичної інфраструктури України Росією не загрожує енергобезпеці ЄС, - ЄК

Четвер 16 січня 2025 15:20
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Руйнування енергетичної інфраструктури України Росією не загрожує енергобезпеці ЄС, - ЄК Фото: представниця Єврокомісії Анна-Кайса Іконен (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

Росія заподіяла навмисних руйнувань газовій інфраструктурі України. Однак вони не становлять ризиків для енергетичної безпеки Європейського Союзу.

Про це заявила представниця Єврокомісії Анна-Кайса Іконен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора нам повідомили про атаку на надземний об'єкт цього підземного сховища газу на заході України. Ми перебуваємо в постійному контакті з Україною і ведемо переговори, щоб оцінити точний масштаб насамперед шкоди, а також і будь-які ознаки ситуації з безпекою постачань в Україну. Згідно з нашою останньою інформацією, яку ми маємо з цього приводу, немає жодних безпосередніх ризиків для безпеки постачань газу до ЄС", - сказала Анна-Кайса Іконен.

За її словами, Єврокомісія разом із секретаріатом енергетичного співтовариства продовжують уважно стежити за ситуацією. Вона також заявила, що за атаками на енергетичну інфраструктуру України в ЄС "спостерігають уже понад два роки".

"Ми засуджуємо безперервні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Українська енергетична система перебуває під надзвичайним тиском після нещадних атак російських збройних сил. І, на жаль, очікується, що Росія, найімовірніше, продовжить націлюватися на критично важливу енергетичну інфраструктуру. ЄС продовжує підтримувати український народ надавати безпрецедентну підтримку в цьому стосунку", - додала Іконен.

Варто нагадати, що вчора вранці російські сили здійснили масштабну атаку, запустивши 117 повітряних цілей проти України. Сили протиповітряної оборони (ППО) змогли успішно знищити 77 із них.

Детальніше про обстріл - в матеріалі РБК-Україна.

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